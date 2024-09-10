Во многих областях Украины пройдут дожди и местами снизится температура.

На этой неделе в Украине ожидается изменение синоптической ситуации. На правобережье страны пройдут кратковременные дожди, а в западных областях прогнозируется незначительное снижение температуры. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня на востоке, юго-востоке и крайнем западе страны, 11 сентября в западных, северных и центральных областях, а 12 сентября в Украине местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

Ветер будет преобладать юго-восточный, 5-10 м/с.

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Температура ночью в среду и четверг составит +15°...+22°. Днем в Украине ожидается +24°...+29°, в большинстве западных областей температура снизится до +17°...+22°. 11-12 сентября на востоке и юге страны разогреет до +32°.

Погода в Украине - прогноз на 10 сентября

Во вторник, 10 сентября, погода в Украине будет неоднородной, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко.

Она отметила, что в западной части страны ожидается холодная и дождливая погода, с дневными температурами +17...+22 градуса. Только в Тернопольской и Хмельницкой областях возможно повышение до +25 градусов.

На остальной территории, по словам синоптика, будет продолжаться бабье лето - будет солнечно, сухо, а температура воздуха будет достигать +24...+28 градусов. Существует небольшая вероятность локальных дождей в Приазовье и на Днепропетровщине.

В Киеве, как прогнозирует Диденко, ожидается солнечная погода: ночью температура составит +12 градусов, а днем поднимется до +26 градусов.

Кроме того, синоптик предупредила, что 10 сентября в Украине возможно зависание дымов различного происхождения и высокая вероятность пожаров из-за пересушенного воздуха.

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