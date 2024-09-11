В то же время в ряде областей еще сохранится 30-градусная жара.

До конца текущей недели в большинстве областей Украины сохранится очень теплая и даже жаркая погода. Однако на западе Украины уже будет преобладать осенняя прохлада +14°...+19° днем, а ночью вообще температура будет падать до +5°...+10. Периодически в Украине будут идти дожди, ожидаются грозы. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

Погода 12 сентября

В четверг, по его данным, в юго-западных, центральных, а также местами в восточных областях ожидается дождливая погода, временами осадки будут сопровождаться грозами. Скорость ветра будет 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+18 °С, на юго-востоке и в Приазовье местами +17...+21 °С. Днем в западной части +20...+25 °С, на остальной территории +27...+32 °С.

Погода 13 сентября

В пятницу, по прогнозу синоптика, кратковременные дожди возможны в западных областях, а также местами в центральных и северных регионах. В западных областях местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 °С, на юго-востоке и в Приазовье местами +17...+21 °С. Днем по всей стране будет тепло и даже жарко, +27...+32 °С.

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Погода 14 сентября

"В субботу, 14 сентября, ожидается неустойчивая и дождливая погода в большинстве западных и северных областей", - предупреждает Игорь Кибальчич. Температура воздуха ночью +15...+20 °С, на юго-востоке и в Приазовье местами +17...+22 °С. Днем в западных областях похолодает до +14...+19 °С, на остальной территории +26...+31 °С.

Погода 15 сентября

В воскресенье, по данным синоптика, в большинстве областей страны будет сухо. Только в западной части, а днем также в Одесской области и в Крыму пройдут дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в западных областях ночью упадет до +5...+10 °С, а днем будет +14...+19 °С. На остальной части страны ночью будет +12...+17 °С, а днем разогреет до +25...+30 °С.

По данным синоптика Натальи Диденко, сегодня осадки сконцентрируются преимущественно на западе Украины, а уже в течение следующих двух дней, 12 и 13 сентября, охватят всю страну.

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