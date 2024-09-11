Украина в четверг будет находиться под влиянием циклонической системы из Италии.

В четверг, 12 сентября, Украина будет находиться под влиянием циклонической системы Annet, центр которой расположился над Италией. Благодаря ей у нас будет идти дождь. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Атмосферные фронты этой циклонической системы обусловят практически повсеместно в Украине 12-го сентября периодические дожди, местами с грозами. Это изменение погоды может повлиять на метеопатов - головная боль, проблемы с артериальным давлением, сонливость, снижение работоспособности и т.д.", - предупредила эксперт по погоде.

Температура воздуха, по ее данным, 12 сентября в Украине существенно не изменится и будет неоднородной. В западных областях в течение дня +19...+22 градуса, в восточной части +28...+32 градуса, на остальной территории Украины будет теплая погода, +25...+30 градусов.

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"В Киеве 12-го сентября также стоит ожидать дождь, может, еще и грянет гроза", - говорит Наталка Диденко. Максимальная температура воздуха в столице, по ее данным, будет колебаться вблизи +27 градусов.

Изменение погоды в Украине - что известно

О том, что на текущей неделе погода в Украине изменится, говорят и в Украинском гидрометцентре. По данным синоптиков, на правобережье страны пройдут кратковременные дожди, а в западных областях прогнозируется незначительное снижение температуры. 11-12 сентября на востоке и юге страны разогреет до +32°.

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