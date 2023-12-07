Завтра, 8 декабря, во многих областях пройдет снег, прогнозирует Диденко.

В пятницу, 8 декабря, во многих областях Украины ожидается снег. Такой прогноз сделала известная синоптик Наталка Диденко.

"Из-за минусовой температуры воздуха картинка будет по-настоящему зимней", - отметила она.

Погода 8 декабря - температура воздуха и осадки

По прогнозу синоптика, в течение дня ожидается -2… -5 градусов, ближе к центру - около нуля, поэтому там снег может переходить в мокрый снег.

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"На юге будет традиционно теплее +1… +4, в Крыму кое-где даже до +10… +12 градусов. Поэтому там - дождь. Осадки - влияние циклона с юга!" - отметила Диденко.

При этом она добавила, что ветер 8 декабря ожидается восточный, умеренный: "На востоке и юге возможны порывы до 15-20 метров в секунду".

Погода в Киеве 8 декабря

В Киеве 8 декабря ожидается красивая зима отметила Диденко:

"Будет снег, ночью -4, днем -2 градуса, ветер восточный, порывистый. Будет облачно и скользко".

Потепление в Украине

По прогнозу Диденко, с 11 декабря в Украине ожидается потепление, оттепель. А в субботу-воскресенье осадки вероятны только на востоке Украины.

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