С началом месяца температура в Украине снизится.

Почти до конца сентября в Украине сохранится теплая погода, но уже в начале октября будет ощущаться осенняя свежесть. об этом в комментарии NV сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, в конце текущей недели возможен новый атмосферный фронт, который повлечет дожди на правобережье. В то же время юго-восток еще будет оставаться в поле высокого давления, поэтому там будет сохраняться сухая погода и чрезвычайный уровень пожарной опасности.

А вот с началом октября погода уже несколько изменится. Если сейчас, говорит синоптик, в Украине днем преимущественно +20...+25, то в начале второго осеннего месяца будет не выше +15...+20 на большей части территории:

Видео дня

"Температура воздуха немного снизится и будет приближаться к климатической норме".

Погода в Украине на неделю - прогноз

В течение этой недели в отдельных районах Украины прогнозируются небольшие кратковременные дожди. В большинстве регионов температура будет оставаться стабильной. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие три дня осадков не ожидается. Только в Крыму, 25-26 сентября и в западных областях, а в четверг также на Житомирщине, Киевщине и Винницкой области местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза.

Будет преобладать юго-восточный ветер со скоростью 5-12 м/с.

Ночью температура будет +7°...+14°, в южных регионах - до +17°. Днем термометры покажут +20°...+27°.

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