Сегодня в городе и области ожидаются сильные порывы ветра.

В Одессе на сегодня, 26 апреля, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"Город Одесса. 26 апреля днем ожидаются порывы северного ветра 15-17 м/с", - прогнозируют синоптики.

По их данным, сильные порывы ветра ожидаются и по Одесской области.

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Из-за непогоды введен І уровень опасности, желтый.

В Одесской области 26 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем пройдет небольшой дождь, местами гроза.

Ветер будет с севера, 9-14 м/с, днем его порывы усилятся до 15-17 м/с. Столбики термометров днем покажут +17°...+22°.

На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

В Одессе сегодня также будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, а днем пройдет небольшой дождь.

Ветер северный, 9-14 м/с, днем порывы будут достигать 15-17 м/с. Воздух прогреется до +20°...+22°.

В ближайшие 5 суток в Одесской области и вдоль морского побережья ожидается изменение синоптической ситуации. В частности, сегодня ожидается холодный атмосферный фронт с кратковременными дождями и грозами.

После прохождения фронта температура ночью снизится до +2°...+7°, местами на поверхности почвы и в воздухе заморозок 0°...-2°. Днем столбики термометров будут показывать +15°...+20°.

Температура морской воды +1°...+12°. Ожидается значительное волнение моря.

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