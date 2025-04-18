Предупреждение объявлено и для Одесской области.

В Одессе с самого утра объявили повышенный уровень опасности. Об этом предупреждает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности. В следующие 1-2 часа 18 апреля ожидается туман, видимость 200-500 метров, сохранится утром", - говорится в сообщении синоптиков.

По их данным, такая же ситуация ожидается и по территории Одесской области, а вдоль побережья Одесской области утром ожидается туман, из-за чего видимость упадет до 500-1000 метров.

Видео дня

Днем 18 апреля в Одесской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Утром туман. Температура по области повысится до +15°...+20°, местами - до +23°. В Одессе столбики термометров покажут +15°...+17°.

Погода 18 апреля - прогноз по Украине

Сегодня погоду в Украине будет продолжать определять поле высокого давления. Только на Закарпатье и Прикарпатье днем будет ощущаться влияние атмосферного фронта, что обусловит небольшой кратковременный дождь, местами с грозами. На остальной территории - без осадков.

"Прогнозируем теплую погоду, которой не повредит даже оживленный ветер южных направлений, и только на побережье морей максимальная температура несколько ниже за счет прохладной водной поверхности", - говорят в Укргидрометцентре.

Воздух прогреется до +19°...+24°, на побережье морей +15°...+20°.

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