Повышенный уровень опасности объявлен и по территории Одесской области.

В Одессе и Одесской области на сегодня, 13 февраля, объявлен повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"В течение суток 13 февраля ожидается туман", - предупреждают синоптики. По их данным, видимость составит 200-500 метров. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе - прогноз на ближайшие дни

По данным синоптиков, в течение ближайших пяти суток в Одесской области и вдоль морского побережья ожидается облачная погода с прояснениями с колебаниями температуры воздуха, туманами и осадками смешанной фазы ближе к выходным.

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Температурный фон ночью составит +3°...+8°, днем будет +9°...+14° с постепенным снижением до +5°...+10° 14 и 15 февраля. Постепенно, ближе к выходным, с развитием арктического антициклона и его смещения в южные широты, в Одесскую область с северо-востока поступит морозный воздух.

16-17 февраля ожидается температурные показатели ночью от -3° до +2°, днем +1°...+6°.

Дискомфорта также добавит порывистый северо-восточный ветер.

Температура морской воды составит +5°...+6°, ожидается умеренное волнение моря.

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