Без света – десятки тысяч семей.

На севере Одесской области непогода набирает обороты и ухудшает ситуацию на дорогах. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, на Любашевском направлении уже затруднено движение транспорта. После дождя начал падать снег, на дорогах образовалась гололедица.

"По прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, гололедица, значительное снижение температуры воздуха и сильные порывы ветра ожидаются сегодня по всей территории региона", - отмечают в полиции.

Сейчас правоохранители обеспечивают безопасность дорожного движения и просят водителей, которые в пути, быть очень внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать ПДД, а в случае необходимости звонить на спецлинию "102".

Видео дня

"Кто собирался выезжать, по возможности воздержитесь от поездки и переждите непогоду", - просят в главке.

В пресс-службе ДТЭК "Одесские электросети" рассказали, что энергетики ликвидируют последствия непогоды в Одесской области, которая началась с вечера 7 января.

За последние сутки отремонтировали 16 воздушных линий, 411 трансформаторных подстанций, вернули свет для 22 668 семей в 73 населенных пункта.

Больше всего пострадали Подольский, Березовский и Раздельнянский районы.

"По состоянию на 9: 00 сегодня, 8 января, без света остаются 67 тысяч семей в 236 населенных пунктах. Работы усложняют погодные условия-гололед, дождь с переходом в снег, намерзание льда на проводах, порывы ветра. В таких условиях возникает опасное явление - "галопирование проводов", что дополнительно создает аварийные ситуации", - рассказали в пресс-службе.

Энергетики обнародовали соответствующее видео, на котором зафиксировано, что происходит по таким погодным условиям с проводами.

Сейчас работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Все службы работают в усиленном режиме.

Погода в Украине - прогноз на сегодня

Как сообщал УНИАН, 8 января в Украине облачно. По данным синоптиков, в южной части страны - умеренный дождь с переходом в мокрый снег, местами значительные осадки. Гололед, налипание мокрого снега. Температура ночью и днем от 4° тепла до 1° мороза, днем в Крыму воздух прогреется до 7-12° тепла.

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