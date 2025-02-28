Месяц будет достаточно теплым, но назвать его летним нельзя.

Погода в мае 2025 будет нестабильной, с периодами потепления и похолодания, усилением ветра и периодическими дождями. Об этом "Телеграфу" рассказал народный синоптик с Волыни Владимир Деркач.

По его прогнозу, в первой декаде мая настоящего весеннего тепла ждать не стоит. Температура будет умеренной и только к концу десятидневки потеплеет. Ожидаются и осадки.

Во второй декаде мая теплая погода продолжится. Осадков в эти 10 дней будет меньше, чем в первой декаде. Впрочем, иногда будут случаться кратковременные дожди.

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Третья декада мая снова может разочаровать погодой, ведь температура воздуха снизится, будет достаточно влажно и ветрено. И все же в конце месяца снова вернется тепло.

В целом, по словам Деркача, май 2025 нельзя назвать летним, но будет достаточно тепло.

Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что погода в марте этого года будет. Днем температура преимущественно будет плюсовой, а ночью возможны слабые морозы. Значительного потепления ждать не стоит.

Осадков в первой декаде будет немного, однако усилится ветер, особенно в конце этого периода.

Во второй декаде станет немного теплее, осадки будут оставаться редкими. Хотя ночные заморозки еще возможны, они будут скорее исключением. В дневное время температура будет уверенно плюсовой.

С началом третьей декады снова похолодает. Ожидается увеличение количества осадков. В конце мая температура несколько повысится, однако на настоящее тепло рассчитывать не стоит.

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