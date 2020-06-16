Жара в Киеве установила новый температурный рекорд

13:03, 16 июня 2020
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Климатическая норма была превышена на 10°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В пятницу, 12 июня, в Киеве был установлен новый температурный рекорд.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 16 июня

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 12 июня в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +27,9°, что на 0,1° выше рекордного значения температуры для этого дня 2010 года. Климатическая норма превышена на 10°.

Напомним, погода в Киеве 16 июня будет дождливой, температура днем до +29°.

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Теги: #Киев#погода#рекорд
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