Завтра в Киеве значительно похолодает, температура до +16°

В пятницу в столице резко снизится температура воздуха. Ночью ожидается до +7°.

Погода в Киеве 18 сентября / фото УНИАН

В пятницу, 18 сентября, в Киеве резко похолодает.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Завтра в столице столбики термометров не поднимутся выше отметки +16° днем, а ночью температура воздуха составит +7°.

Весь день в Киеве будет пасмурная погода, а небо будет затянуто облаками. Небольшое прояснение возможно утром. Скорость ветра днем составит 7,1 - 7,4 м/с, однако к вечеру он ослабеет до 4,9 м/с.

Атмосферное давление пониженное, но будет расти до 750 мм ртутного столба.

В этот день в народе отмечают день Елизаветы предсказательницы. В память того, что святая Елизавета предсказала пресвятой Деве Марии рождение Христа, этот день считается счастливым для предсказаний.

Народ приметил, если в лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая.

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