В этом году зима в столице длилась всего 48 дней.

В Киев пришла метеорологическая весна.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По словам метеорологов, начиная с 6 февраля среднесуточная температура воздуха в столице стабильно превышает 0°С. Это свидетельствует о том, что в Киев пришла метеорологическая весна, почти на месяц раньше климатической нормы.

"Зима, которая началась 20 декабря и завершилась 5 февраля, продолжалась всего 48 дней, что на полтора месяца короче, чем средние многолетние показатели, и оказалась самой короткой за всю историю наблюдений, за исключением 2019-2020 гг., когда она вообще не наблюдалась", - говорится в сообщении.

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Как сообщается, согласно прогнозам, среднесуточные температуры в Киеве и в дальнейшем будут положительными.

Напомним, метеорологическая зима в Киеве в этом сезоне наступила в конце декабря. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве состоялся 20 декабря - зима пришла на 3 недели позже климатической нормы.

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