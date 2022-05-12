Днем столбики термометров максимально поднимутся до +22°.

В пятницу, 13 мая, в Киеве ожидается резкое снижение температуры. В течение дня воздух в столице прогреется лишь до +22°, а ночью ожидается +15°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Практически весь день небо в столице будет затянуто облаками, ожидается пасмурная погода с прояснениями в первой половине дня. Без осадков.

Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость составит 1,8 - 3,9 м/с. Атмосферное давление будет держаться на уровне 746-748 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +22°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.

В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +11°, днем +21°.

В Тернополе 13 мая ночью будет +13°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +13°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +23°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+23°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°, сильный дождь.

В Виннице завтра будет +10°...+22°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +12°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +22°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+21°.

В Одессе 13 мая - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +26°.

В Херсоне в пятницу ночью +15°, днем +26°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, гроза.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +25°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+19°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +22°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +10°...+23°.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +24°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +24°.

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