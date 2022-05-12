В пятницу, 13 мая, в Киеве ожидается резкое снижение температуры. В течение дня воздух в столице прогреется лишь до +22°, а ночью ожидается +15°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Практически весь день небо в столице будет затянуто облаками, ожидается пасмурная погода с прояснениями в первой половине дня. Без осадков.
Ветер будет нестабильным и несколько раз за день изменит свое направление. Его скорость составит 1,8 - 3,9 м/с. Атмосферное давление будет держаться на уровне 746-748 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине завтра
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +22°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.
В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +11°, днем +21°.
В Тернополе 13 мая ночью будет +13°, днем +22°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +13°, днем +21°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +23°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +13°...+23°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°, сильный дождь.
В Виннице завтра будет +10°...+22°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +12°, днем +22°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +22°.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +26°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+21°.
В Одессе 13 мая - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +26°.
В Херсоне в пятницу ночью +15°, днем +26°, небольшая облачность.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, гроза.
В Запорожье температура ночью +14°, днем +25°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +12°...+19°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +22°.
В Днепре температура ночью будет +14°, днем +23°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +10°...+23°.
В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +24°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +14°, днем +24°.