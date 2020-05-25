В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +16°
В столице сегодня будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 мая в Киеве пройдет дождь, температура до +16°.
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в июне
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 3,7 м/с.
Солнце в столице взошло в 05:00, а зайдет в 20:49.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +21°.
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Погода в Украине
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- Днепр+19°... +9°
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- Житомир+18°... +8°
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- Сумы+18°... +10°
- Тернополь+16°... +6°
- Харьков+19°... +10°
- Херсон+18°... +10°
- Хмельницкий+16°... +7°
- Черкассы+15°... +10°
- Чернигов+18°... +9°
- Черновцы+17°... +8°
Виргиния, США
+16°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+16 °
Влажность:75 %
Давление:758 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:48
Закат20:24
Видимость:16 км
Фаза луны:
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