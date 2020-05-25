В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +16°

В столице сегодня будет прохладно.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 25 мая в Киеве пройдет дождь, температура до +16°.

Читайте также В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в июне

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 3,7 м/с.

Солнце в столице взошло в 05:00, а зайдет в 20:49.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 25 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +21°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.