В Киеве сегодня ожидается 19-градусный мороз

08:30, 18 января 2021
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Без осадков.

Сегодня в Киеве будет очень холодно / фото УНИАН
Сегодня в Киеве будет очень холодно / фото УНИАН

Сегодня, 18 января, в Киеве ожидается мороз до -19°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Зима не отступает: сегодня в Украине ожидаются морозы до -27°

Согласно прогнозу, в течение дня температура воздуха составит -19°...-15°. Без осадков.

Ожидается облачная погода с прояснениями.

Влажность составит 72-81%. Атмосферное давление пониженное - 748-750 мм рт. ст.

Погода в Украине

  • В Чернигове будет ясная погода, температура воздуха ночью -20°, днем -15°.
  • Во Львове в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -5°.
  • В Луцке облачно с прояснениями, ночью -19°, днем -10°.
  • В Ривне в понедельник будет пасмурно, ночью -21°, днем -12°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью -18°, днем -6°, ожидается пасмурная погода.
  • В Хмельницком сегодня пасмурно, ночью -19°, днем -6°.
  • В Ивано-Франковске сегодня переменная облачность, ночью -13°, днем -4°.
  • В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -5°.
  • В Виннице сегодня облачно с прояснениями, -20°...-7°.
  • В Житомире в понедельник будет пасмурно, температура ночью -21°, днем -12°.
  • В Черкассах ночью -19°, днем -11°, пасмурно.
  • В Кропивницком ожидается ясная погода, температура ночью -21°, днем -12°.
  • В Полтаве сегодня будет немного облачно, температура воздуха -20°...-16°.
  • В Одессе 18 января - переменная облачность, температура ночью -12°, днем -9°.
  • В Херсоне в понедельник ночью -16°, днем +8°, ясно.
  • В Николаеве сегодня практически безоблачно, ночью -16°, днем -9°.
  • В Запорожье небольшая облачность, температура ночью -20°, днем -13°.
  • В Сумах сегодня практически безоблачно, температура воздуха -27°...-18°.
  • В Харькове ясно и безоблачно, температура ночью -16°, днем -14°.
  • В Днепре - ясно, температура ночью -22°, днем -15°.
  • В Симферополе в понедельник будет пасмурно, возможен небольшой снег, -13°...-4°.
  • В Краматорске - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -23°, днем -11°. 
  • В Северодонецке сегодня практически безоблачно, температура ночью -24°, днем -13°.

Народные приметы 18 января

18 января - Крещенский вечер.

Если Луна в этот день полная — к большому разливу, быть большой воде. Если в этот день метель — будет она и на Масленице; дуют ветры с юга — лето будет грозовым. Если в крещенскую ночь звезды сильно блестят, хлеба будут хорошие.

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: Киевморозпогода в КиевеНовости Киева
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