В Киеве сегодня ожидается 19-градусный мороз

Без осадков.

Сегодня в Киеве будет очень холодно / фото УНИАН

Сегодня, 18 января, в Киеве ожидается мороз до -19°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в течение дня температура воздуха составит -19°...-15°. Без осадков.

Ожидается облачная погода с прояснениями.

Влажность составит 72-81%. Атмосферное давление пониженное - 748-750 мм рт. ст.

Погода в Украине

В Чернигове будет ясная погода, температура воздуха ночью -20°, днем -15°.

Во Львове в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -16°, днем -5°.

В Луцке облачно с прояснениями, ночью -19°, днем -10°.

В Ривне в понедельник будет пасмурно, ночью -21°, днем -12°.

В Тернополе температура воздуха ночью -18°, днем -6°, ожидается пасмурная погода.

В Хмельницком сегодня пасмурно, ночью -19°, днем -6°.

В Ивано-Франковске сегодня переменная облачность, ночью -13°, днем -4°.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью -11°, днем -5°.

В Виннице сегодня облачно с прояснениями, -20°...-7°.

В Житомире в понедельник будет пасмурно, температура ночью -21°, днем -12°.

В Черкассах ночью -19°, днем -11°, пасмурно.

В Кропивницком ожидается ясная погода, температура ночью -21°, днем -12°.

В Полтаве сегодня будет немного облачно, температура воздуха -20°...-16°.

В Одессе 18 января - переменная облачность, температура ночью -12°, днем -9°.

В Херсоне в понедельник ночью -16°, днем +8°, ясно.

В Николаеве сегодня практически безоблачно, ночью -16°, днем -9°.

В Запорожье небольшая облачность, температура ночью -20°, днем -13°.

В Сумах сегодня практически безоблачно, температура воздуха -27°...-18°.

В Харькове ясно и безоблачно, температура ночью -16°, днем -14°.

В Днепре - ясно, температура ночью -22°, днем -15°.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, возможен небольшой снег, -13°...-4°.

В Краматорске - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -23°, днем -11°.

В Северодонецке сегодня практически безоблачно, температура ночью -24°, днем -13°.

Народные приметы 18 января

18 января - Крещенский вечер.

Если Луна в этот день полная — к большому разливу, быть большой воде. Если в этот день метель — будет она и на Масленице; дуют ветры с юга — лето будет грозовым. Если в крещенскую ночь звезды сильно блестят, хлеба будут хорошие.

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