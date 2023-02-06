В течение дня температура в столице не поднимется выше -2 градусов.

Сегодня, 6 февраля, в Киеве ожидается пасмурный и морозный день. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Весь день небо в столице будет покрыто облаками. Утром ожидается снег, однако он прекратится, и большую часть дня будет сухая погода. Температура в течение дня будет держаться около -2...-3 градусов, а ближе к ночи похолодает до -5°.

Ветер будет преимущественно северный, его скорость составит 2,3 - 2,9 м/с. Атмосферное давление в норме, 759-760 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью -8°, днем -5°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -6°, днем -3°.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, ночью -5°, днем -4°.

В Тернополе 6 февраля ночью будет -7°, днем -4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -6°, днем -4°, снег.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -4

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -9°, днем -1°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, снег, ночью -5°, днем +3°.

В Виннице сегодня будет -4°...-2°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник будет ночью -4° днем -3, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -1°.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем -1°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...-3°.

В Одессе 6 февраля - небольшая облачность, температура ночью -3°, днем 0°.

В Херсоне в понедельник ночью будет -5°, днем -1°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -4°, днем -2°.

В Запорожье температура ночью -5°, днем -1°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -5°...-2°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -3°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем -2°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, -5°...-3°, снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем -2°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -2°.

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