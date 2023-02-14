На сегодня в Киеве объявили штормовое предупреждение. В Укргидрометцентре предупреждают о сильном ветре.
"В ближайший час с удержанием до конца суток 14 февраля порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
По словам синоптиков, такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Объявлен I уровень опасности.
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Погода в Киеве и области сегодня
Сегодня в Киевской области ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой снег, днем с дождем. На дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура по области днем 1-6° тепла, в Киеве днем 2-4° тепла.