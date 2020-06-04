Первый уровень опасности: до конца суток в Киеве ожидается гроза

Объявлен I уровень опасности.

До конца суток в Киеве ожидается гроза / фото УНИАН

До конца суток 4 июня в Киеве ожидается гроза.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 4 июня в столице ожидается гроза (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, до конца недели в Украине потеплеет, местами температура поднимется выше +30 градусов.