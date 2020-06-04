Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

Местами температура поднимется выше +30 градусов.

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До конца текущей недели в Украине потеплеет, местами температура поднимется выше +30 градусов.

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Об этом "Фактам" рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"Температура на западе и севере страны поднимется до 20−25 градусов, а в центральных областях - до 30. В южных и восточных регионах может быть даже 30-33 градуса тепла", - рассказала она.

Синоптик добавила, что дожди будут в основном кратковременные, с грозами. В ближайшие дни осадки ожидаются во всех областях, кроме юго-восточного региона. А дальше кратковременные дожди в дневное время возможны в западных и северных областях.

Напомним, потепление в Украине начнется 5 июня.