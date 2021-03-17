В Карпатах бушует штормовой ветер и метет метель, мороз достиг -10° (фото, видео)

Видимость упала до 30 метров.

Карпаты накрыла метель / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

В связи со снегопадами и метелями сегодня, 17 марта, в Карпатах объявлена снеголавинная опасность.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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В высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), а в Ивано-Франковской области ожидается высокая снеголавинная опасность (4 уровень).

Спасатели предупреждают, что сегодня в Карпатах ожидается значительный снег. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер северо-западный 18 м/с, порывы достигают до 23 м/с. Метет метель и падает мелкий снег. Температура воздуха снизилась до -10°.

Прогноз погоды в Украине на 17 марта: данные погоды УНИАН

В среду, 17 марта, практически всю страну зальет дождями. Осадков не ожидается только в Киевской, Черниговской, Одесской и Запорожской областях. Температура в центре упадет до +5°, хотя на юге все еще будет держаться на уровне +12°.

В Киеве - облачно, температура воздуха ночью 0°, днем +5°.

Во Львове в среду ожидается дождь, ночью -2°, днем +3°.

В Одессе 17 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +8°.