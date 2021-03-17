В Карпатах бушует штормовой ветер и метет метель, мороз достиг -10° (фото, видео)
Видимость упала до 30 метров.
В связи со снегопадами и метелями сегодня, 17 марта, в Карпатах объявлена снеголавинная опасность.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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В высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), а в Ивано-Франковской области ожидается высокая снеголавинная опасность (4 уровень).
Спасатели предупреждают, что сегодня в Карпатах ожидается значительный снег. Таким погодным условиям предоставлен I уровень опасности, желтый.
Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер северо-западный 18 м/с, порывы достигают до 23 м/с. Метет метель и падает мелкий снег. Температура воздуха снизилась до -10°.
Прогноз погоды в Украине на 17 марта: данные погоды УНИАН
В среду, 17 марта, практически всю страну зальет дождями. Осадков не ожидается только в Киевской, Черниговской, Одесской и Запорожской областях. Температура в центре упадет до +5°, хотя на юге все еще будет держаться на уровне +12°.
В Киеве - облачно, температура воздуха ночью 0°, днем +5°.
Во Львове в среду ожидается дождь, ночью -2°, днем +3°.
В Одессе 17 марта - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +8°.
- Винница+4°... 0°
- Днепр+10°... 0°
- Донецк+10°... +1°
- Житомир+6°... 0°
- Запорожье+12°... 0°
- Ивано-Франковск+3°... 0°
- Киев+5°... 0°
- Кропивницкий+6°... 0°
- Луганск+8°... +1°
- Луцк+3°... -2°
- Львов+5°... -3°
- Николаев+11°... +3°
- Одесса+8°... +4°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+11°... +1°
- Сумы+4°... -1°
- Тернополь+1°... -1°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+11°... +3°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+3°... 0°
- Чернигов+6°... -2°
- Черновцы+3°... -1°