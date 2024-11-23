В городе и области сегодня будут дожди и сильные порывы ветра.

В Харькове и Харьковской области на 23 ноября объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В течение суток, по данным синоптиков, по области и по городу ожидаются значительные осадки, преимущественно в виде дождя.

Также в первой половине дня 23 ноября на Харьковщине будут сохраняться порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.

Видео дня

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Харькове и области - прогноз на ближайшие дни

23 ноября на Харьковщине будет облачная погода. По области пройдут значительные дожди. Ветер будет 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха +9°...+14°. В Харькове также будет облачно. Ожидаются значительные осадки (преимущественно в виде дождя). Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Столбики термометров покажут +10°...+12°.

24 ноября на Харьковщине будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Днем уже без существенных осадков. Ветер успокоится до 7-12 м/с. Температура воздуха: ночью -3°...+2°, днем похолодает до -1°...+4°.

25 ноября также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер останется 7-12 м/с. Ночью будет -4°...+1°, а днем -1°...+4°.

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