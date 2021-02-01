Харьковщину накрыла метель (фоторепортаж, видео)

Снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме.

После небольшого перерыва непогода вновь атакует страну. Метель и порывистый ветер накрыли Харьковскую область.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Снежить начало ночью, и сейчас насыпало до 7 см снега. В Службе автодорог отчитываются: все пути проездные.

В целом на борьбу с непогодой бросили свыше 150 единиц техники: это бульдозеры, грейдеры и машины, которые рассыпают соль и песок. Из-за метели на трассах кое-где образовалась гололедица. Спасатели просят водителей быть осмотрительными за рулем.

Только за утро в Харькове на одной улице в разных концах произошло сразу два ДТП без пострадавших.

В Службе автомобильных дорог в Харьковской области отмечают, что по состоянию на 9:00 утра по области облачно, наблюдаются осадки в виде снега по всей территории. Толщина снежного покрова по области составляет от 2 см до 7 см.

"Интенсивный снег будет идти до 15:00 часов, после перейдет в умеренный дождь. Циклон выйдет из области ночью 2 февраля. Температура днем будет колебаться от -2° до +6°", - сообщили в службе.

Техника работает в круглосуточном режиме.

Непогода в Одесской области

Сегодня, 1 февраля, в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 11 населенных пунктов в Лиманском районе Одесской области.

"Отключения связаны с падением опор линий электропередач, требующих более длительных ремонтных работ. Подъезд к месту работ обеспечен. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении ГСЧС.

По информации Службы автомобильных дорог проезд на дорогах общего пользования обеспечен, пробок нет.