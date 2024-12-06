Повышенный уровень опасности объявлен и для Днепропетровской области.

В Днепре на сегодня, 6 декабря, объявили повышенный уровень опасности из-за тумана. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях опубликовал Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Туман, по данным синоптиков, будет и по территории Днепропетровской области.

"Утром 6 декабря в г. Днепр и местами по Днепропетровской области ожидается туман. Видимость 300-500 метров", - предупреждают в гидрометцентре.

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Из-за этого на Днепропетровщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Днепре и области - прогноз

6 декабря на Днепропетровщине будет облачно. Ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Утром местами по области гололед, а на дорогах гололедица.

В Днепре и местами по области туман. Ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ожидается от 0° до +5°, а в Днепре термометры покажут максимум 0°...+2°.

Погода на День святого Николая в Украине - прогноз на 6 декабря

На День святого Николая, 6 декабря, в Украине прогнозируется облачная и влажная погода с возможными осадками.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в большинстве регионов страны ожидаются снег, мокрый снег, снежная крупа или дождь. В южных областях существенных осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0°C до -4°C. Из-за снижения температуры на дорогах возможно образование гололеда, поэтому синоптик советует быть осторожными.

В дневное время температура на большинстве территорий страны составит от -2°C до +3°C, тогда как на юге будет теплее - от +3°C до +6°C.

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