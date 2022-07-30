На сегодня в некоторых областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение.

На сегодня, 30 июля, в четырех областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в регионе ожидаются дожди, грозы, град и шквалы.

"Вечером 30 июля и ночью 31 июля в Карпатском регионе значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

I уровень опасности объявлен в таких областях:

Львовская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Черновицкая.

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Украине ожидается теплая, а местами даже жаркая и сухая погода. Лишь в западных областях пройдут дожди с грозами.

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