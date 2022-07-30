В Украине объявили штормовое предупреждение / фото ua.depositphotos.com

На сегодня, 30 июля, в четырех областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в регионе ожидаются дожди, грозы, град и шквалы.

"Вечером 30 июля и ночью 31 июля в Карпатском регионе значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

I уровень опасности объявлен в таких областях:

  • Львовская;
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковская;
  • Черновицкая.
скриншот meteo.gov.ua

Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Украине ожидается теплая, а местами даже жаркая и сухая погода. Лишь в западных областях пройдут дожди с грозами. 

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