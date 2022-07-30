На сегодня, 30 июля, в четырех областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в регионе ожидаются дожди, грозы, град и шквалы.
"Вечером 30 июля и ночью 31 июля в Карпатском регионе значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
I уровень опасности объявлен в таких областях:
- Львовская;
- Закарпатская;
- Ивано-Франковская;
- Черновицкая.
Как сообщал Погода УНИАН, сегодня в Украине ожидается теплая, а местами даже жаркая и сухая погода. Лишь в западных областях пройдут дожди с грозами.