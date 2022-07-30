Осадки ожидаются в западных областях Украины.

В последнюю субботу июля в Украине ожидается теплая, а местами даже жаркая и сухая погода. Лишь в западных областях пройдут дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе страны сегодня будет дождливо. В большинстве областей пройдут дожди. В Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются грозы. Воздух в течение дня прогреется до +26°...+29°.

На севере Украины сегодня будет прохладнее всего. Здесь ожидается от +24° до +28°, теплее всего будет на Житомирщине. Без осадков, лишь небольшая облачность.

В Центре Украины тепло распределится неравномерно. Так, в Черкасской и полтавской областях будет +25°...+27°, а на остальной территории ожидается жара +29°...+32°. Без осадков.

В восточных областях будет немного облачно. Столбики термометров покажут +28°...+30°. Без осадков.

Жителей юга Украины сегодня ждет жаркая погода. Здесь воздух прогреется до +29°...+32°, в большинстве областей будет практически безоблачно. Лишь в Крыму пройдут дожди.

Как сообщал Погода УНИАН, до конца июля в Украине ожидается изменение погоды. В последние дни месяца на западе страны ожидаются дожди с грозами, а также похолодание до +19°...+23°. На остальной территории страны все еще будет жара. На юге и местами в центральных областях столбики термометров покажут +32°...+34°.

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