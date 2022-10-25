По прогнозам, в Украине ожидаются периодические дожди и туманы.

В среду, 26 октября, в Украине будет тепло, однако ожидаются дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам в течение дня ожидается +12...+18 градусов, на северо-востоке будет +9...+12 градусов. Ночью ожидается +8...+12, на юге до +14 градусов.

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"Завтра интенсивные дожди пройдут в восточных областях Украины, на остальной территории также будет влажная погода, но с небольшими дождями и местами", - рассказала она. По данным Натальи Диденко, осадки будут не затяжными.

"В ближайшее время серьезных холодов не предвидится, дожди - периодически, будут плавать туманы, температура воздуха будет колебаться в нынешних пределах, то есть, все же тепло", - спрогнозировала она.

Какой будет погода в Украине в ближайшую неделю?

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой. Ожидаются дожди и колебания температуры. Однако эти колебания будут небольшими и в целом последняя декада октября будет относительно теплой.

По прогнозу, дожди в Украине начнутся во вторник, 25 октября, а закончатся 27 октября.

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