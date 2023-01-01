Теплее всего сегодня будет на западе Украины.

1 января погода в Украине будет по-весеннему теплой. По всей стране температура поднимется до +7°...+11°, а местами и вовсе до +14°. Также ожидается сухая погода и небольшая облачность. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет теплее всего. Здесь столбики термометров покажут нехарактерные для середины зимы +12...+14 градусов. Небольшая облачность, без осадков.

В северных областях сегодня воздух прогреется +8°...+12°. Прохладнее всего будет в Сумской области, а теплее всего - в Житомирской.

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На востоке Украины сегодня будет самая свежая погода. Здесь температура окажется на уровне +6°...+7° и будет доминировать облачная погода с прояснениями.

Жителей центральных областей ждет температура около +7°...+8°, однако в Винницкой области столбики термометров поднимутся до +11°.

На юге Украины сегодня также будет тепло и немного облачно. Воздух тут прогреется до +9°...+11°.

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