Осадки сместятся в центр и на восток страны.

Последнее воскресенье зимы в Украине, 26 февраля, принесет небольшое похолодание. Во многих областях температура снизится на градус-два. Осадки продолжатся, однако основная их масса сместится в центр и на восток Украины. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня похолодает до +2°...+4°, а на Закарпатье воздух максимально прогреется до +6°. Во Львовской, волынской и Черновицкой областях ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

На севере Украины столбики термометров покажут +4°...+5°. В Черниговской области ожидаются сильные дожди. На остальной территории будет доминировать сухая погода.

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На востоке Украины сегодня будет мокро и пасмурно. Здесь повсеместно пройдут дожди и ливни, а температура поднимется до +6°...+11°.

Также пасмурная погода ожидает и жителей центральных областей. Здесь воздух прогреется до +4°...+7°. Повсеместно ожидаются небольшие дожди и ливни. В Винницкой области вероятность осадков ниже.

На юге Украины сегодня будет традиционно теплее всего. Здесь столбики термометров покажут +7°...+11°, а в Крыму температура поднимется до +14°. Также местами ожидаются небольшие дожди и ливни. На полуострове будет сухо

Погода в марте 2023 - прогноз

По данным Укргидрометцентра, март в этом году будет теплее нормы. Ожидается, что средняя температура за месяц будет на 2 градуса выше, чем обычно. При этом количество осадков будет в норме, лишь на востоке прогнозируется дефицит дождей.

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