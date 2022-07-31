В большинстве областей сегодня будет жаркая погода, на юге - до +34°.

В последний день июля в западных областях Украины ожидаются дожди с грозами, которые принесут и похолодание. Там температура опустится до +20°...+24°. Осадки зацепят также Житомирскую и Винницкую области, а в крыму ожидаются грозы. На остальной территории будет сухо и жарко.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Как писалось выше, на западе Украины сегодня ожидается похолодание. В течение дня ожидается +20°...+22°, лишь в Ивано-Франковской области будет до +24°. Повсеместно ожидаются дожди, местами - с грозами.

На севере Украины сегодня будет без осадков. Здесь ожидается облачная погода с прояснениями. На Сумщине будет комфортная температура до +25°, на остальной территории - чуть теплее, до +27°...+29°.

В Центре тепло распределится неравномерно. Так, в Винницкой и полтавской областях будет около +26°, а на остальной территории воздух прогреется до +28°...+32°. Также на Винничине ожидаются дожди.

На востоке Украины сегодня будет преобладать ясная и безоблачная погода. Здесь воздух прогреется до +29°...+31°, без осадков.

На юге сегодня будет самая жаркая погода. Здесь столбики термометров покажут +29°...+34°. Без осадков, лишь в крыму ожидаются грозы.

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