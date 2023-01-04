Погода ухудшится уже ближайшей ночью.

В Украине на четверг, 5 января, объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, непогода будет бушевать по всей стране, а ухудшение погоды ожидается уже ближайшей ночью.

Так, синоптики предупреждают, что ночью в западных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Также, по данным Укргидрометцентра, днем 5 января по всей Украине ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с. А на высокогорье Карпат - значительный мокрый снег, гололед, порывы ветра 20-25 м/с и метель.

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Из-за непогоды по всей Украине ввели I уровень опасности, желтый.

Завтра Украину накроет циклон из Скандинавии. По словам синоптика Натальи Диденко, этот циклон по имени Axel принесет к нам атмосферные фронты и существенное изменение впогоды.

В частности, по ее данным, 5 января в Украине ожидаются осадки, усиление ветра и местами - похолодание. Холоднее всего уже будет на северо-востоке Украины, 0...+4 градуса.

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