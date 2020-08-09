Дожди и грозы: Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на завтра, 10 августа (карта)
Днем температура воздуха составит до 32° в южной части Украины и до 28° на остальной территории.
10 августа в западных, северных и большинстве центральных областей утром и днем небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.
Синоптики рассказали, какой будет погода на следующей неделе
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Согласно прогнозу, в понедельник, 10 августа, в Украине ожидается ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
"Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, в южной части ночью 17-22°, днем 29-32°", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее ГСЧС предупредила украинцев об ухудшении погоды. 10 августа утром и днем грозы пройдут в западных, северных и большинстве центральных областей.
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