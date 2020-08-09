Дожди и грозы: Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на завтра, 10 августа (карта)

Днем температура воздуха составит до 32° в южной части Украины и до 28° на остальной территории.

Завтра в Украине ожидаются дожди и грозы / фото ua.depositphotos.com

10 августа в западных, северных и большинстве центральных областей утром и днем небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу, в понедельник, 10 августа, в Украине ожидается ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

"Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, в южной части ночью 17-22°, днем 29-32°", - говорится в сообщении.

Погода на 10 августа / фото Укргидрометцентр

Напомним, ранее ГСЧС предупредила украинцев об ухудшении погоды. 10 августа утром и днем грозы пройдут в западных, северных и большинстве центральных областей.