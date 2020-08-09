Украинцев предупредили об ухудшении погоды 10 августа
Утром и днем грозы пройдут в западных, северных и большинстве центральных областей.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о грозах на территории Украины в понедельник, 10 августа.
Синоптики рассказали, какой будет погода на следующей неделе
Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
«10 августа ожидается гроза утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей Украины», - говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в понедельник утром и днем в Киеве и Киевской области - гроза. Осложнения погодных условий отвечает I уровню опасности (желтому).
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