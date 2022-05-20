По прогнозу Натальи Диденко, в субботу в Украине ожидаются дожди и грозы, а в воскресенье - похолодание.

В течение ближайших выходных в Украине ожидаются скачки атмосферного давления, температуры воздуха, грозы и усиление ветра.

Об этом в Facebook предупредила синоптик Наталья Диденко.

Погода 21 мая

По прогнозу Натальи Диденко, на погоду Украины 21 мая будет влиять циклон Emmelinde и атмосферные фронты.

"Поэтому в большинстве областей Украины пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы - не пугайтесь! Южная часть Украины избежит завтра существенных осадков, - рассказала она.

По словам синоптика, в субботу в Украине будет тепло: днем ожидается +20...+25 градусов, в Одесской области +26...+29 градусов, а на северо-востоке Украины будет +19...+22 градуса.

"Ветер северо-западный, западный, порывистый, до сильного", - предупредила она.

Погода 22 мая

По прогнозу Наталки Диденко, 22 мая на востоке, западе и севере Украины ожидаются периодические небольшие и умеренные дожди. В центральных областях - местами небольшой дождь. В южной части - без осадков, лишь утром в Приазовье ожидается дождь.

Ветер в этот день также будет порывистый и сильный.

"Внимательно. В воскресенье ожидается похолодание: днем +12...+18 градусов", - отметила синоптик.

По ее словам, на юге задержится более теплая погода, +18...+24 градуса.

Напомним, по прогнозу Погода УНИАН, на выходных в Украине ожидаются дожди, местами сильные и с грозами, а также небольшое похолодание, которое ворвется в нашу страну в воскресенье. Так, в субботу осадки накроют практически всю территорию страны, кроме юга. А в воскресенье небольшие дожди ожидаются на севере и северо-востоке. Снижение температура ожидается в воскресенье, 22 мая. Оно коснется большинства западных и северных областей.

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