Осадки ожидаются как в субботу, так и в воскресенье.

На выходных в Украине ожидаются дожди, местами - сильные и с грозами, а также небольшое похолодание, которое ворвется в нашу страну в воскресенье. Так, в субботу осадки накроют практически всю территорию страны, кроме юга. А в воскресенье небольшие дожди ожидаются на севере и северо-востоке. Снижение температура ожидается в воскресенье, 22 мая. Оно коснется большинства западных и северных областей.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +16°, днем +23°, ливень. В воскресенье ночью ожидается +10°, а днем - до +16°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

Во Львове в субботу ночью +14°, днем +20°, небольшая облачность, сильный дождь. В воскресенье ночью +10°, днем +16°, облачно с прояснениями.

В Луцке в субботу ночью +10°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью +10°, днем +14°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +10°...+23°, гроза. В воскресенье температура будет +7°...+16°, пасмурно, сплошная облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°. В воскресенье - небольшая облачность, +11°...+24°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +11°, днем +21°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +6°...+17°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +24°, легкий дождь. В воскресенье температура составит +14°...+18°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +12°...+22°. В воскресенье - небольшая облачность, +8°...+21°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +12°, днем +21°. В воскресенье ночью ожидается +13°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, небольшой дождь. Температура ночью +11°, днем +21°. В воскресенье будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +21°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, ливень, температура ночью +11°, днем +20°. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +12°, днем +20°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +11°, днем до +21°. В воскресенье ночью температура составит +8°, днем столбики термометров покажут +15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +23°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура составит +12°...+18°.

В Трускавце в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +23°. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура +11°...+16°.

В Сваляве завтра ожидается небольшая облачность, ливень, до +22°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +9°...+17°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +28°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +17°...+25°.

В Бердянске в субботу будет небольшая облачность, температура до +21°. В воскресенье - небольшая облачность и легкий дождик, температура +8°...+20°.

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