Температура при этом продолжит постепенно повышаться.

На выходных в Украине ожидается потепление. Повышение температуры 6 и 7 апреля будет сопровождаться дождями и местами грозами. Об этом сообщает Погода УНИАН. К концу недели столбики термометров покажут +16°...+20°, а на Закарпатье воздух прогреется до +22°.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +8°, днем +16°, ливень. В воскресенье ночью ожидается +9°, а днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.

Во Львове в субботу ночью +9°, днем +17°, небольшая облачность, сильный дождь. В воскресенье ночью +7°, днем +18°, небольшая облачность.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +8°, днем +18°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +17°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +7°...+17°, сильный дождь. В воскресенье температура будет +9°...+17°, небольшая облачность, легкий дождь.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +17°. В воскресенье - небольшая облачность, +12°...+17°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +4°, днем +17°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +8°...+19°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +18°, небольшой дождь. В воскресенье температура составит +10°...+20°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +6°...+17°. В воскресенье - небольшая облачность, +6°...+17°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидаетясная и безоблачная погода, температура ночью +1°, днем +16°. В воскресенье ночью ожидается +5°, днем +18°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будетпрактически безоблачно. Температура ночью +2°, днем +18°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +20°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +1°, днем +16°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +5°, днем +20°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +5°, днем до +13°, дождь. В воскресенье ночью температура составит +6°, днем столбики термометров покажут +14°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность, ливень. В воскресенье - практически безоблачно. Температура ночью составит +8°, днем +19°.

В Трускавце в субботу облано с прояснениями, ливень, температура до +17°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +8°...+18°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода и небольшой дождь, до +15°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +6°...+19°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +18°. В воскресенье - яно и безоблачно, температура +11°...+17°.

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