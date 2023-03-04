Благоприятная погода ожидается только в южной части страны.

На сегодня, 4 марта, в большинстве областей Украины ожидается осложнение погодных условий. Из-за этого синоптики Укргидрометцентра объявили штормовое предупреждение.

В частности, по данным специалистов, сегодня в Украине ожидаются сильные порывы ветра. Непогода обойдет юг нашего государства.

"Днем 4 марта в Украине, кроме южной части, порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Как отметили в Укргидрометцентре, такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Погода на сегодня

По данным Погода УНИАН, сегодня в Украине будет доминировать сухая ветреная погода с небольшой облачностью. На крайнем севере ожидаются осадки смешанной фазы.

На западе температура ожидается от +1° до +10°, на севере будет от +3° до +6°, на востоке воздух прогреется до +5°...+7°. В центральных областях столбики термометров покажут +5°...+8°, а на юге Украины будет +7°...+9°.

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