Осадков в ближайшие дни не будет.

На выходных, 8 и 9 марта, температура во многих областях Украины снизится на градус-два, но все равно будет очень тепло. Осадков не ожидается, хоть облачность и тсанет больше. В конце недели по всей стране днем будет +12°...+17°, а ночью от -2° до +5°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +5°, днем +16°. В воскресенье ночью ожидается +6°, а днем +17°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +1°, днем +17°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +1°, днем +17°, небольшая облачность.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +1°, днем +16°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +1°, днем +16°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +3°...+17°. В воскресенье температура будет +3°...+16°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет ясно, температура ночью +4°, днем +13°. В воскресенье - небольшая облачность, +4°...+12°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +3°, днем +14°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +3°...+14°, ясно.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +14°. В воскресенье температура составит +3°...+14°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - ясно, +2°...+17°. В воскресенье +4°...+15°, облачно с прояснениями.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +2°, днем +14°. В воскресенье ночью ожидается +1°, днем +13°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью 0°, днем +15°. В воскресенье будет ясно, ночью 0°, днем +14°.

В Северодонецке завтра будет ясно, температура ночью 0°, днем +13°. В воскресенье - ясно, температура составит -1°, днем +13°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно. Температура ночью +1°, днем до +15°. В воскресенье ночью температура составит +1°, днем столбики термометров покажут +14°, ясно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -3°, днем +16°, ясноо. В воскресенье - ясно. Температура ночью составит -2°, днем +17°.

В Трускавце в субботу ясно, температура до +16°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +2°...+17°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +16°. В воскресенье - ясно, +3°...+16°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +3°, днем +15°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +4°...+13°.

Вас также могут заинтересовать новости: