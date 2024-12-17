На этой неделе снега ждать не стоит, но уже на следующей ситуация несколько изменится.

До конца года в Украине будут преобладать процессы с северо-запада. На этой неделе образования снежного покрова не будет, но на следующей неделе зимние осадки уже вероятны. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала спикер Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

На вопрос, какой будет погода в Украине до конца года, Птуха отметила, что будут преобладать процессы с северо-запада. Поэтому время от времени могут поступать атмосферные фронты, которые будут вызывать различные осадки.

"Если говорить о снежном покрове, то пока на этой неделе на него рассчитывать не стоит. Наоборот - у нас "плюс" и все тает... Возможно, уже на следующей неделе, когда будут фронты с северо-запада, - несколько добавят белых красок, скажем, в пейзажи наши", - сказала синоптик.

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Погода в Украине на этой неделе - прогноз

Синоптик Наталья Птуха также сообщила, что сейчас в Украине наблюдается зимний период с "колебаниями" и эпидозами морозов. в середине недели погодные условия улучшатся: осадки почти полностью прекратятся, а ветер утихнет. Однако ближе к выходным в нашу страну посетит новый атмосферный фронт. Хотя он будет малоактивным, но повлечет то, что на выходных немного температурный фон может снизиться

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