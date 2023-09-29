В середина месяца ночью ожидаются заморозки, а днем воздух будет прогреваться лишь до +13...+16 градусов.

Октябрь 2023 в Украине ожидается умеренно теплым и с небольшим количеством осадков. С началом месяца температура снизится, во второй декаде станет еще холоднее - ночью будут заморозки. В третьей декаде месяца температура немного повысится и увеличится вероятность осадков. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, октябрь на огромных просторах Европы вероятнее всего окажется теплым, даже по сравнению с новыми климатическими нормами.

"В нашей стране с первых чисел октября произойдет снижение температуры воздуха, начиная с западных и северных областей на 4-7 °С, однако среднесуточные значения все равно будут превышать норму", - говорит синоптик.

Видео дня

Осадков, по его данным, прогнозируется мало, поскольку преобладание высокого атмосферного давления будет способствовать размыванию атмосферных фронтов и облачности в их пределах.

Во второй декаде месяца ожидается развитие мощного антициклона над северо-востоком Европы и его постепенное смещение в более южные широты. Поскольку в его пределах будут циркулировать свежие воздушные массы арктического происхождения, температурный фон ощутимо снизится.

"В этот период Украина также почувствует первое дыхание Арктики, особенно восточные и северные области. Температура снизится ночью до заморозков, а днем едва будет превышать +13 ... +16 °С. Соответственно, вероятность осадков окажется минимальной", - прогнозирует синоптик.

После 18-20 октября, по его словам, будет наблюдаться постепенное повышение температуры воздуха и падение атмосферного давления. Возрастет вероятность дождей и существенно увеличится количество облачности.

Также, по словам синоптика, в октябре ожидается бабье лето.

В целом, по данным синоптика, за месяц количество осадков по Украине составит 25-60 мм, что ниже нормы на 15-35%; в западных областях и в Карпатах количество осадков может быть около нормы.

"Среднемесячная температура воздуха распределится достаточно равномерно по стране и составит +7...+13 °С, что выше нормы на 1-2 °С. При этом более теплый октябрь стоит ожидать в западных и юго-западных областях, а на севере Левобережья и на крайнем востоке страны отклонение от нормы получится незначительным (в пределах +0,5...+0,9 °С)", - резюмировал Игорь Кибальчич.

В связи с прогнозируемым дефицитом осадков и негативной ситуацией, сложившейся на конец сентября, в первой половине октября ожидается развитие почвенной засухи и самый высокий уровень пожарной опасности в большинстве областей Украины (за исключением западных регионов).

"Следует быть внимательными и сознательными при обращении с огнем на открытой местности. Категорически запрещается сжигание листьев, сухой травы и ботвы. Это крайне негативно влияет на качество воздуха, экосистему и влечет за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность. Помните об этом", - предупредил Игорь Кибальчич.

Вас также могут заинтересовать новости: