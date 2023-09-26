В этом году октябрь в Украине будет теплее нормы.

В этом году октябрь в Украине будет теплее, чем обычно, а количество осадков ожидается в пределах климатической нормы. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

В частности, по данным синоптиков, месячное количество осадков ожидается на уровне 31-67 мм, а в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.

"Средняя месячная температура предполагается 7-13° тепла, что на 1-1, 5° выше нормы", - спрогнозировали в Укргидрометцентре.

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Какая погода будет в последние дни сентября - прогноз

По данным Украинского гидрометцентра, до конца сентября в Украине сохранится теплая летняя погода без осадков.

Ночью почти по всей Украине температура будет на уровне +9...+14 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +23...+28, только на Прикарпатье будет немного свежее, +18... +22.

Осадков в ближайшие дни не ожидается, но днем 30 сентября в западных областях местами пройдут кратковременные дожди.

"В последний день сентября уже есть намек на определенные синоптические изменения, которые могут больше проявиться в начале октября. Насколько кардинальны-посмотрим, но, конечно, температура будет немного снижаться, хотя сейчас остается в пределах +22...+27 в течение всей недели",- сказала синоптик Наталья Птуха.

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