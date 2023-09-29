Только в четырех областях будет безопасно.

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, опасность лесных пожаров продлится 29-30 сентября и 1 октября.

Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать по всей Украине, кроме таких областей:

Видео дня

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Львовская;

Волынская.

Погода сегодня - прогноз на 29 сентября

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет преобладать небольшая облачность, без осадков.

Ветер будет преимущественно восточный, а его скорость составит 5-10 м/с.

Температура днем по всей стране ожидается на уровне 22-27°, а в южной части воздух прогреется до 24-29°.

На Киевщине также ожидается небольшая облачность и сухая погода без осадков. Ветер будет преимущественно восточный, его скорость составит 5-8 м / с. Температура днем по области 22-27°, а в Киеве столбики термометров покажут 24-26°.

Изменение погоды в Украине-что известно

В конце текущей недели погода в Украине изменится. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича.

По его данным, 1 октября в Украине ожидаются осадки и похолодание. По прогнозу, холодный фронт принесет нам кратковременные дожди, а температура снизится до +19...+24 °С, только на юге столбики термометров еще будут подниматься до +27 °С.

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