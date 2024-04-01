На этой неделе в Украине ожидается изменение погоды.

Первая неделя апреля в Украине принесет нам нестабильную погоду. 1 апреля еще будет невероятно тепло, однако уже со вторника, 2 апреля, погода начнет меняться. Первыми это ощутят жители западных областей, а с 3 числа похолодание и дожди распространятся и на остальную территорию страны. К концу недели погода начнет стабилизироваться - столбики термометров вновь поползут вверх. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

1 апреля нас ждет преимущественно пасмурная, однако сухая и очень теплая погода. Столбики термометров практически по всей стране покажут +20°...+26°.

2 апреля с запада к нам придут дожди. Осадки затронут также и северные области, местами будут грозы. Вместе с дождями ожидается и похолодание - в западных областях температура снизится до +17°...+20°. На остальной территории пока еще будет сухо и тепло, +20°...+25°, а в крыму - до +27°.

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В среду, 3 апреля, похолодание охватит уже всю Украину. Температура снизится до +13°...+19°. Местами на западе и севере пройдут небольшие дожди.

В середине недели, 4 апреля, похолодание в Украине продолжится. На западе будет +11°....+16°, а на севере температура упадет до +10°...+13°.

В Винницкой, Черкасской И Харьковской областях будет +12°...+15°, а на остальной территории столбики термометров покажут +17°...+21°.

Местами на западе, севере и в центральной части будет дождить.

Перед выходными осадков в Украине станет меньше. 5 апреля ожидается переменная облачность, а температура будет в пределах +12°...+19°.

В субботу, 6 апреля, в Украине местами пройдут дожди, а к концу недели погода начнет стабилизироваться. 7 апреля столбики термометров во многих областях уже покажут +16°...+20°, однако в северной части все еще будет свежо, +12°...+15°.

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