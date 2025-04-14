Осадки в ближайшие дни ожидаются только местами на западе страны.

Ближайшая неделя в Украине будет теплой. В отдельные дни погода напомнит летнюю, ведь температура будет повышаться до +20°...+25°. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Только на западе страны периодически будет дождить, из-за чего тут будут и небольшие колебания температуры. Об этом сообщает Погода УНИАН.

14 апреля в Украине будет много солнца. Только на западе страны ожидается преимущественно пасмурная погода. Температура днем повысится до +14°...+18°.

Во вторник, 15 апреля, на крайнем западе ожидаются небольшие дожди. На остальной территории будет сухо и достаточно солнечно. Столбики термометров покажут +15°...+19°.

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В среду, 16 апреля, местами в западных областях пройдут кратковременные небольшие дожди. Температурка днем по всей стране ожидается от +15° до +21°.

В четверг, 17 апреля, по всей украине ожидается сухая и очень теплая погода с большим количеством солнца. Воздух днем прогреется до +18°...+22°, а на западе страны местами будет +24°...+25°.

Перед выходными, 18 апреля, в Украине будет ясно, сухо и практически безоблачно. Столбики термометров почти по всей старне покажут +20°...+23°.

На выходных, 19 и 20 апреля, облачность в Украине станет больше. В субботу на западе снова задождит, а температура из-за осадков снизится до +16°...+20°.

В конце недели по всей украине ожидается небольшая облачность и температура от +18° до +22°.

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