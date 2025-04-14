Погода на неделю - прогноз на 7 дней / фото Pixabay

Ближайшая неделя в Украине будет теплой. В отдельные дни погода напомнит летнюю, ведь температура будет повышаться до +20°...+25°. Ожидается небольшая облачность, без осадков. Только на западе страны периодически будет дождить, из-за чего тут будут и небольшие колебания температуры. Об этом сообщает Погода УНИАН

14 апреля в Украине будет много солнца. Только на западе страны ожидается преимущественно пасмурная погода. Температура днем повысится до +14°...+18°.

14 апреля в Украине будет много солнца / фото УНИАН

Во вторник, 15 апреля, на крайнем западе ожидаются небольшие дожди. На остальной территории будет сухо и достаточно солнечно. Столбики термометров покажут +15°...+19°.

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15 апреля на крайнем западе Украины покапают небольшие дожди / фото УНИАН

В среду, 16 апреля, местами в западных областях пройдут кратковременные небольшие дожди. Температурка днем по всей стране ожидается от +15° до +21°.

16 апреля на западе Украины будут дожди / фото УНИАН

В четверг, 17 апреля, по всей украине ожидается сухая и очень теплая погода с большим количеством солнца. Воздух днем прогреется до +18°...+22°, а на западе страны местами будет +24°...+25°.

17 апреля на западе Украины местами потеплеет до летних +24°...+25° / фото УНИАН

Перед выходными, 18 апреля, в Украине будет ясно, сухо и практически безоблачно. Столбики термометров почти по всей старне покажут +20°...+23°.

18 апреля в Украине будет практически летняя погода / фото УНИАН

На выходных, 19 и 20 апреля, облачность в Украине станет больше. В субботу на западе снова задождит, а температура из-за осадков снизится до +16°...+20°. 

В конце недели по всей украине ожидается небольшая облачность и температура от +18° до +22°.

19 апреля на западе Украины снова пройдут дожди / фото УНИАН
20 апреля будет тепло и сухо, но уже не так солнечно / фото УНИАН

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