Завтра в Украине все еще будет достаточно тепло, хоть и прохладнее, по сравнению с сегодняшним днем, однако в некоторых регионах пройдут дожди. Такой прогноз обнародовал Украинский гидрометцентр.
"Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем в большинстве западных, северных областей и в Крыму местами небольшой дождь, местами с мокрым снегом", - говорится в сообщении.
Также днем на западе страны местами порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью составит от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 6-11°, в Крыму до 14°.
В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег; температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.
На Киевщине завтра облачная погода с прояснениями, без осадков, днем местами небольшой дождь.
Ночная температура составит от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла. В столице ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.
В Украину мчится непогода
Как отмечает синоптик Наталья Диденко, украинцев вскоре ожидает первое серьезное похолодание от плюсовой температуры до мороза, с сильными снегопадами.
Так, с 21 ноября по Украине распространится холодный воздух. Также будут идти дожди со снегом, будет сильный ветер и налипание мокрого снега.