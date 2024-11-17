Днем в большинстве западных, северных областей и в Крыму местами небольшой дождь, местами с мокрым снегом.

Завтра в Украине все еще будет достаточно тепло, хоть и прохладнее, по сравнению с сегодняшним днем, однако в некоторых регионах пройдут дожди. Такой прогноз обнародовал Украинский гидрометцентр.

"Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем в большинстве западных, северных областей и в Крыму местами небольшой дождь, местами с мокрым снегом", - говорится в сообщении.

Также днем на западе страны местами порывы ветра 15-20 м/с.

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Температура ночью составит от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днем 6-11°, в Крыму до 14°.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег; температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

На Киевщине завтра облачная погода с прояснениями, без осадков, днем местами небольшой дождь.

Ночная температура составит от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла. В столице ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.

В Украину мчится непогода

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, украинцев вскоре ожидает первое серьезное похолодание от плюсовой температуры до мороза, с сильными снегопадами.

Так, с 21 ноября по Украине распространится холодный воздух. Также будут идти дожди со снегом, будет сильный ветер и налипание мокрого снега.

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