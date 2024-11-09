Повышенный уровень опасности объявлен и по Львовской области.

Во Львове и Львовской области на 10 ноября объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 10 ноября ночью и утром местами туман, видимость 200 - 500 метров", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, на отдельных участках дорог будет наблюдаться гололедица.

Видео дня

Из-за тумана и гололеда на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз

10 ноября на Львовщине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман, а на отдельных участках дорог появится гололедица.

Ветер в воскресенье будет юго-восточный, ночью 2-5 м/с, а днем усилится до 7-12 м/с. Температура ночью будет падать до -1°...-6°, днем будет +5°...+10°.

В целом, по данным синпотиков, выходные на Львовщине будут прохладными и без существенных осадков. Температура будет оставаться в пределах +6°...+11° днем, а ночью будут с небольшим морозом - до -4° по области.

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