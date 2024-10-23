В ряде областей завтра ожидается усиление ветра.

24 октября на погоду в Украине будет влиять антициклон по имени Xelat. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Благодаря антициклону, по прогнозу эксперта, в четверг в Украине будет сухо, но есть нюанс:

"На севере, в центре и на востоке порывы северо-западного ветра могут достигать 8-13 метров в секунду".

Ночью в Украине предполагается +2...+8 градусов, а завтра днем +11...+16. В северной части, по прогнозу Натальи Диденко, несколько похолодает, +9...+12 градусов.

Видео дня

В Киеве четверг также будет сухим, солнечным, ветреным, а температура в столице снизится до около +12 градусов.

"В дальнейшем в Украине существенных изменений в погоде не ожидается, дожди с 28-го октября отменяются", - уточнила Наталья Диденко.

Первый снег в Украине - когда его ждать?

В начале ноября может сформироваться циклон, который принесет дожди, местами с мокрым снегом. Об этом ранее сообщила Наталья Птуха, спикер Украинского гидрометеорологического центра.

На вопрос о возможности снега в разных регионах Украины, кроме Карпат, где он уже выпал, синоптик отметила, что в ближайшее время не прогнозируются длительные осадки:

"До конца октября вообще у нас без осадков. А как раз таки в первых числах ноября уже будет изменение синоптической ситуации и там действительно может на территории Украины, по расчетам, которые есть на сегодня, образоваться циклон. И он может уже принести осадки по крайней мере смешанной фазы: это, то есть, дождь, местами с мокрым снегом", - сказала синоптик.

Вас также могут заинтересовать новости: