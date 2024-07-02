В городе и области ожидается непогода.

На вторник, 2 июля, во Львове объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

"2 июля грозы; ночью и утром значительный дождь; днем порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, град", - предупреждают синоптики.

По их данным, непогода будет бушевать и по территории Львовской области. На Львовщине также ожидаются грозы, местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, град и утром значительный дождь.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 2 июля

Во Львовской обалсти 2 июля будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, утром осадки будут значительными. Грозы, местами град. Также утром ожидается слабый туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура днем +18°...+23°.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Утром пройдет значительный дождь, днем кратковременный дождь. Грозы, днем град. Утром слабый туман. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров покажут комфортные +20°...+22°.

Также синоптики предупреждают об ухудшении видимости в тумане до 500-1000 метров и в дожди.

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