На западе и севере страны ожидаются дожди с грозами.

Во вторник, 2 июля погода в Украине изменится. На западе страны пройдут дожди, благодаря которым температура снизится до комфортных +20°...+25°. Также осадки доберутся до некоторых северных областей. На остальной территории продлится сухая, солнечная и очень жаркая погода с температурой до +36°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +31°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +20°, ливень.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +24°, дождь.

В Тернополе 2 июля ночью будет +19°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, дождь с грозой.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +21°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +23°, пасмурно, дождь с грозой.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +19°, днем +25°, гроза.

В Виннице завтра будет +19°...+29°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире во вторник ночью будет +20°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+31°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +34°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +35°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +21°...+33°.

В Одессе 2 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°.

В Херсоне во вторник ночью будет +20°, днем +36°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +36°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +35°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +20°, а днем +34°, практически безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +33°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +34°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +18°...+32°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +34°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +35°.

Приметы погоды 2 июля

Если пчелы сильно летят к своим ульям, скоро быть дождю; пчелы становятся злее, чаще жалят - будет засуха; сидят на стенках улья - к сильной жаре.

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