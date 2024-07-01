Во вторник, 2 июля погода в Украине изменится. На западе страны пройдут дожди, благодаря которым температура снизится до комфортных +20°...+25°. Также осадки доберутся до некоторых северных областей. На остальной территории продлится сухая, солнечная и очень жаркая погода с температурой до +36°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +21°, днем +31°.
- Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +20°, ливень.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +18°, днем +24°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +24°, дождь.
- В Тернополе 2 июля ночью будет +19°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +25°, дождь с грозой.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +21°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +23°, пасмурно, дождь с грозой.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +19°, днем +25°, гроза.
- В Виннице завтра будет +19°...+29°, небольшая облачность, гроза.
- В Житомире во вторник ночью будет +20°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+31°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +21°, днем +34°.
- В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +35°, небольшая облачность.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +21°...+33°.
- В Одессе 2 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +20°, днем +36°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +36°.
- В Запорожье температура ночью +22°, днем +35°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +20°, а днем +34°, практически безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +33°.
- В Днепре температура ночью будет +23°, днем +34°, практически безоблачно.
- В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +18°...+32°.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +34°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +35°.
Приметы погоды 2 июля
Если пчелы сильно летят к своим ульям, скоро быть дождю; пчелы становятся злее, чаще жалят - будет засуха; сидят на стенках улья - к сильной жаре.