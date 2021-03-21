В Киеве до конца суток ожидаются сильные порывы ветра
Осложнение погодных условий соответствует I уровню опасности (желтому).
В Киеве до конца суток ожидаются порывы ветра.
В Киеве ухудшилась погода: столицу накрыл снегопад (фото)
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"В ближайший час и до конца суток 21 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении. Осложнение погодных условий соответствует I уровню опасности (желтому).
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