В Киеве до конца суток ожидаются сильные порывы ветра

Осложнение погодных условий соответствует I уровню опасности (желтому).

В Киеве ожидается ухудшение погоды / фото REUTERS

В Киеве до конца суток ожидаются порывы ветра.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час и до конца суток 21 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении. Осложнение погодных условий соответствует I уровню опасности (желтому).

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