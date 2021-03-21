В Киеве до конца суток ожидаются сильные порывы ветра

15:26, 21 марта 2021
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Осложнение погодных условий соответствует I уровню опасности (желтому).

В Киеве ожидается ухудшение погоды / фото REUTERS
В Киеве ожидается ухудшение погоды / фото REUTERS

В Киеве до конца суток ожидаются порывы ветра.

В Киеве ухудшилась погода: столицу накрыл снегопад (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"В ближайший час и до конца суток 21 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении. Осложнение погодных условий соответствует I уровню опасности (желтому).

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Автор: Светлана Закелова

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Теги: укргидрометцентрпогода в КиевеНовости Киева
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